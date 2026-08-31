«Эконива» снизила выручку на 2,8% в первом полугодии
Выручка ГК «Эконива» по МСФО в первом полугодии 2026 г. снизилась на 2,8% до 45,2 млрд руб. Это следует из отчетности компании.
Чистая прибыль за тот же период составила 1,1 млрд руб. против 9,4 млрд руб. в 2025 г. Снижение показателя обусловлено снижением выручки от реализации сырого молока, а также ростом операционных расходов. Общий доход ГК с начала года составил 56,4 млрд руб. (60,9 млрд руб. в прошлом году).
Ключевым фактором снижения выручки стали более низкие цены на сырое молоко по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пояснили в группе. По России в среднем цена реализации сырого молока на ферме составляла 41,25 руб./кг без НДС и учета логистики против 47,31 руб./кг без НДС и учета логистики в 2025 г.
23 июля в «Экониве» сообщили, что группа нарастила выпуск продукции на 19% в первом полугодии – ГК произвела 161 950 т готовой молочной продукции. Основной рост обеспечило производство питьевого молока и традиционной молочной продукции – сливок, кефира, сметаны, творога и масла. Этот сегмент увеличился на 20% до 156 400 т. Выпуск сыров сохранился на уровне прошлого года и составил 1530 т.