«Эконива» снизила выручку на 2,8% в первом полугодии

Ключевым фактором снижения выручки стали более низкие цены на сырое молоко по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пояснили в группе. По России в среднем цена реализации сырого молока на ферме составляла 41,25 руб./кг без НДС и учета логистики против 47,31 руб./кг без НДС и учета логистики в 2025 г.