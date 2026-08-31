Чистый убыток «Ютэйра» увеличился до 5 млрд рублей

Убыток до налогообложения за первое полугодие 2026 г. увеличился до 5,4 млрд руб. против 1,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за январь-июнь 2026 г. составила 54,8 млрд руб. против 53,6 млрд руб. за первое полугодие 2025 г.