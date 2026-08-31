Чистый убыток «Ютэйра» увеличился до 5 млрд рублей
Убыток до налогообложения за первое полугодие 2026 г. увеличился до 5,4 млрд руб. против 1,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за январь-июнь 2026 г. составила 54,8 млрд руб. против 53,6 млрд руб. за первое полугодие 2025 г.
Как отметила компания, дефицит оборотного капитала обусловлен сезонным ростом пассажиропотока и увеличением глубины продаж билетов на рейсы. Как отметили в «Ютэйр», причин, по которым компания может прекратить свою деятельность в ближайшие 12 месяцев, нет, а обязательства группа сможет погасить в установленный срок.
За I квартал 2026 г. убыток авиакомпании «Ютэйр» по РСБУ составил 3,52 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 0,63 млрд руб. за такой же период прошлого года.