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Чистый убыток «Ютэйра» увеличился до 5 млрд рублей

Анна Суслова

Чистый убыток авиакомпании «Ютэйр» по МСФО за первое полугодие 2026 г. составил 5 млрд руб. За аналогичный период прошлого года он составлял 0,25 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании.

Убыток до налогообложения за первое полугодие 2026 г. увеличился до 5,4 млрд руб. против 1,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за январь-июнь 2026 г. составила 54,8 млрд руб. против 53,6 млрд руб. за первое полугодие 2025 г.

Как отметила компания, дефицит оборотного капитала обусловлен сезонным ростом пассажиропотока и увеличением глубины продаж билетов на рейсы. Как отметили в «Ютэйр», причин, по которым компания может прекратить свою деятельность в ближайшие 12 месяцев, нет, а обязательства группа сможет погасить в установленный срок.

За I квартал 2026 г. убыток авиакомпании «Ютэйр» по РСБУ составил 3,52 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 0,63 млрд руб. за такой же период прошлого года.

 

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