Инвестиции

«Ютейр» получил убыток в 3,52 млрд рублей за I квартал

Ведомости

Убыток авиакомпании «Ютэйр» по РСБУ по итогам января – марта 2026 г. составил 3,52 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 0,63 млрд руб. за такой же период прошлого года.

Выручка авиаперевозчика за отчетный период сократилась на 1% год к году и достигла 17,04 млрд руб. Валовая прибыль в I квартале составила 1,09 млрд руб. против 1,52 млрд руб. годом ранее.

2 апреля «Ютэйр» опубликовал отчет по РСБУ за 2025 г. Чистая прибыль авиакомпании в прошлом году выросла в 5,4 раза относительно 2024 г. и достигла 4,7 млрд руб. Выручка увеличилась на 4,6% в годовом выражении и составила 82,8 млрд руб. Валовая прибыль сократилась до 6,3 млрд руб. против 6,4 млрд руб. в предыдущем году.

Пассажиропоток перевозчика составил 6,1 млн пассажиров. Внутренний пассажиропоток увеличился на 4% до 4,8 млн человек. Производственный налет достиг 148 980 часов. Рейсы выполнялись по 134 направлениям.

