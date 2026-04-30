«Ютейр» получил убыток в 3,52 млрд рублей за I квартал

2 апреля «Ютэйр» опубликовал отчет по РСБУ за 2025 г. Чистая прибыль авиакомпании в прошлом году выросла в 5,4 раза относительно 2024 г. и достигла 4,7 млрд руб. Выручка увеличилась на 4,6% в годовом выражении и составила 82,8 млрд руб. Валовая прибыль сократилась до 6,3 млрд руб. против 6,4 млрд руб. в предыдущем году.