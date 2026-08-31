Прибыль «Аптечной сети 36,6» выросла почти в семь раз
Прибыль ПАО «Аптечная сеть 36,6» за полгода по МСФО составила 267 млн руб., что больше в 6,7 раза, чем результат за аналогичный период прошлого года. Отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка составила 56,07 млрд руб. (+9,7%). Валовая прибыль увеличилась до 18,19 млрд руб. (+7,7%). Финансовые доходы компании прибавили 68,4% – до 165 млн руб. Скорректированная EBITDA составила 8,22 млрд руб. (+4,8%).
Всего кредитов и займов у компании по состоянию на 30 июня 23,02 млрд руб. Год к году статья немного снизилась – 0,6%.
Общее количество аптек группы составило 2855 точек (+8%). Было открыто 113 новых аптек и закрыто 12 старых в рамках повышения эффективности. После отчетной даты «Аптечная сеть 36,6» закрыла сделки по покупке сетей «Трика» и «Диалог», благодаря чему общее количество точек выросло до 3000.
12 мая рейтинговое агентство АКРА подтвердило ПАО «Аптечная сеть 36,6» рейтинг на уровне BBB+, прогноз «стабильный». При этом агентство продлило компании статус «под наблюдением».