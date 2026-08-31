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Shein провел IPO при оценке в $26 млрд

Максим Цуланов

Китайский онлайн-ритейлер Shein провел первичное размещение (IPO) на Гонконгской фондовой бирже с капитализацией $26 млрд, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что акции Shein упали до 40,04 гонконгского доллара за штуку ($5,1 на 31 августа 2026 г.) по сравнению с ценой IPO в 48,56 гонконгского доллара ($6,2). Было совершено сделок с более чем 63 млн акций.

Оценка в $26 млрд составляет четверть стоимости Shein в 2022 г. Тогда бизнес оценили в $100 млрд. В последующие годы эта оценка сокращалась и в феврале 2025 г. снизилась до $30 млрд по требованию инвесторов, писал Bloomberg.

Изначально IPO планировалось на Лондонской фондовой бирже, но весной 2025 г. эти планы оказались под угрозой срыва. Это было связано с неопределенностью на глобальных рынках и сложностями с оценкой компании. До этого ритейлер сталкивался с контролем европейских органов. В частности, в феврале этого года ЕС начал расследование в отношении Shein в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA).

Shein был основан в 2012 г. Является одним из самых быстрорастущих онлайн-ритейлеров в мире в сегменте быстрой моды.

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