Shein провел IPO при оценке в $26 млрд

Изначально IPO планировалось на Лондонской фондовой бирже, но весной 2025 г. эти планы оказались под угрозой срыва. Это было связано с неопределенностью на глобальных рынках и сложностями с оценкой компании. До этого ритейлер сталкивался с контролем европейских органов. В частности, в феврале этого года ЕС начал расследование в отношении Shein в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA).