Shein провел IPO при оценке в $26 млрд
Китайский онлайн-ритейлер Shein провел первичное размещение (IPO) на Гонконгской фондовой бирже с капитализацией $26 млрд, передает Bloomberg.
Агентство отмечает, что акции Shein упали до 40,04 гонконгского доллара за штуку ($5,1 на 31 августа 2026 г.) по сравнению с ценой IPO в 48,56 гонконгского доллара ($6,2). Было совершено сделок с более чем 63 млн акций.
Оценка в $26 млрд составляет четверть стоимости Shein в 2022 г. Тогда бизнес оценили в $100 млрд. В последующие годы эта оценка сокращалась и в феврале 2025 г. снизилась до $30 млрд по требованию инвесторов, писал Bloomberg.
Изначально IPO планировалось на Лондонской фондовой бирже, но весной 2025 г. эти планы оказались под угрозой срыва. Это было связано с неопределенностью на глобальных рынках и сложностями с оценкой компании. До этого ритейлер сталкивался с контролем европейских органов. В частности, в феврале этого года ЕС начал расследование в отношении Shein в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA).
Shein был основан в 2012 г. Является одним из самых быстрорастущих онлайн-ритейлеров в мире в сегменте быстрой моды.