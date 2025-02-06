США и Евросоюз подводят под удар китайские маркетплейсы

США и Евросоюз подводят под удар китайские маркетплейсыОн может быть даже более болезненным, чем 10%-ные пошлины, говорит эксперт
Почтовая служба США (USPS) приняла участие в нагнетании торговой напряженности между этой страной и Китаем. Сначала она объявила на своем сайте без подробностей, что с 5 февраля временно прекращается прием международных посылок из материкового Китая и Гонконга. Это сказалось бы в первую очередь на работе и пользователях двух популярных в США китайских маркетплейсов – Temu (международная версия китайского гиганта Pinduoduo) и Shein (штаб-квартира с 2022 г. находится в Сингапуре), и новость сразу привела к падению акций китайских онлайн-ритейлеров. Но затем USPS сообщила, что «с 5 февраля 2025 г. почтовая служба США продолжит принимать всю международную входящую почту и посылки из Китая и Гонконга». В пояснении говорится, что идет «тесное сотрудничество» американской почты с погранично-таможенной службой США, чтобы внедрить «эффективный механизм сбора новых тарифов» на доставку посылок из Китая.
Вступивший в январе в свои полномочия президент США Дональд Трамп уже успел ввести не только 10%-ные пошлины в отношении всего импорта из КНР, на что накануне Пекин ответил тарифами на некоторые энергоресурсы и товары из США, а также расширением экспортного контроля и санкционного списка (см. «Ведомости» от 5.02.2025), но и меры против маркетплейсов КНР. В частности, он отменил остававшуюся со времен правления его предшественника Джо Байдена лазейку для них: не облагались пошлинами посылки стоимостью менее $800, согласно появившейся еще в 1930-х гг. норме о de minimis provision.
Портал Semafor сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность добавления Temu и Shein в список компаний, которые используют принудительный труд людей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В США с 2021 г. действует закон, который препятствует попаданию на американские рынки товаров, произведенных с использованием принудительного труда в Синьцзяне (Вашингтон с того же года признает геноцид уйгуров. – «Ведомости»).
Известно, что в 2024 г. как минимум 40% американских покупателей товаров в интернете использовали услуги китайских маркетплейсов Temu (запущен в Северной Америке только в 2022 г.) и Shein. Их приложения в топе магазинов приложений, они серьезно наращивают объемы агрессивной рекламы в США. По оценкам Bank of America, Temu и Shein потратили на рекламу только в Google и Meta
Американские получатели товаров с китайских маркетплейсов пока не должны пострадать, говорит генеральный директор юридической компании «Митра» Сослан Каиров. Как правило, введение новых тарифов создает огромные логистические проблемы для курьерских служб – им придется проверять миллионы посылок ежедневно, что повысит транзакционные издержки. Первый удар от нововведений Трампа примут компании е-commerce, бизнес-модели которых сильно зависели от льготы de minimis. Вероятно, китайские власти будут зеркально реагировать на новые тарифы США, заключает Каиров.
Как пишет South China Morning Post, продавцы, осуществляющие торговлю через китайские маркетплейсы, уже взвешивают возможности повышения цен на свою продукцию, чтобы компенсировать американские пошлины и надбавки за доставку.
Не все гладко у китайских интернет-ритейлеров и в Европе. По удивительному совпадению 5 февраля появилось сообщение, что Еврокомиссия предложила отменить правило, согласно которому поставляемые из-за рубежа товары с маркетплейсов стоимостью менее 150 евро не облагаются пошлинами при ввозе в ЕС, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на проект документа. Теоретически там речь идет не только о китайских Temu, Shein и AliExpress, но и об американском Amazon. Но на практике в 2024 г. в страны блока поступило 4,6 млрд таких посылок и 80% из них – из Китая, а через Amazon в основном торгуют продавцы, находящиеся сами в ЕС.
Также Еврокомиссия начала свое расследование в отношении Shein по обвинению в несоблюдении правил защиты прав потребителей (подозрение состоит в том, что продаваемые там товары могут представлять опасность для потребителей), а еще раньше такому же вниманию со стороны Брюсселя подвергся Temu.
На этом фоне ожидавшийся на днях звонок между председателем КНР Си Цзиньпином и Трампом откладывается, а сам хозяин Белого дома прокомментировал это словами «спешить некуда». В американских СМИ стала появляться информация, что Китай рассматривает возможность расследования в отношении еще двух американских техногигантов (до того под подозрение в нарушении местного законодательства уже попали Nvidia и Google) – речь может идти об Apple (вопрос с 2024 г. изучают представители госуправления рыночного регулирования КНР из-за сборов с разработчиков приложений для AppStore) и Intel.
Удар по маркетплейсам для КНР может быть более болезненным, чем введение 10%-ных пошлин, говорит завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Но это обоюдоострое оружие: товары оттуда пользуются спросом прежде всего у небогатых американцев и новые меры разгонят инфляцию. У Китая по-прежнему есть трудности с разгоном внутреннего спроса, и потому для развития его промышленных городов вроде Иу очень важным фактором остаются зарубежные заказы. Если такой экспорт пойдет на спад, это приведет к еще большим проблемам на рынке труда и для таких городов будет практически «катастрофой». КНР при этом весьма ограничена при выборе ответа США на такие действия: она будет реагировать так, чтобы не спровоцировать следующий виток торгового противостояния, которое может затруднить достижение внутренних целей развития КНР, заключает Луконин.