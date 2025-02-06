США и Евросоюз подводят под удар китайские маркетплейсы

Удар по маркетплейсам для КНР может быть более болезненным, чем введение 10%-ных пошлин, говорит завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Но это обоюдоострое оружие: товары оттуда пользуются спросом прежде всего у небогатых американцев и новые меры разгонят инфляцию. У Китая по-прежнему есть трудности с разгоном внутреннего спроса, и потому для развития его промышленных городов вроде Иу очень важным фактором остаются зарубежные заказы. Если такой экспорт пойдет на спад, это приведет к еще большим проблемам на рынке труда и для таких городов будет практически «катастрофой». КНР при этом весьма ограничена при выборе ответа США на такие действия: она будет реагировать так, чтобы не спровоцировать следующий виток торгового противостояния, которое может затруднить достижение внутренних целей развития КНР, заключает Луконин.