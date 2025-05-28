Shein готовится провести IPO в Гонконге из-за провала попытки листинга в Лондоне

Решение о смене площадки для IPO может быть связано с несколькими факторами. Гонконгская биржа традиционно привлекает азиатских технологических гигантов, а также предлагает более гибкие условия для компаний из Китая. Кроме того, размещение в Гонконге может обеспечить компании доступ к азиатским инвесторам и более стабильному фондовому рынку в текущих экономических условиях, отмечает агентство.