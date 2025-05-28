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Shein готовится провести IPO в Гонконге из-за провала попытки листинга в Лондоне

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Китайский онлайн-ритейлер Shein активно работает над первичным размещением своих акций на Гонконгской фондовой бирже после того, как планы по проведению IPO в Лондоне оказались под угрозой срыва. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Компания переориентировала свои усилия на азиатский рынок. По словам источников, Shein уже начала подготовку необходимых документов и ведет консультации с потенциальными инвесторами в Гонконге.

Ранее Shein планировала провести IPO на Лондонской фондовой бирже, однако эти планы были отложены из-за неопределенности на глобальных рынках и сложностей с оценкой компании. Теперь руководство решило сосредоточиться на гонконгском рынке, который считается более привлекательным для азиатских технологических компаний.

Представители компании пока не комментируют конкретные сроки размещения акций или планируемый объем привлечения средств.

Решение о смене площадки для IPO может быть связано с несколькими факторами. Гонконгская биржа традиционно привлекает азиатских технологических гигантов, а также предлагает более гибкие условия для компаний из Китая. Кроме того, размещение в Гонконге может обеспечить компании доступ к азиатским инвесторам и более стабильному фондовому рынку в текущих экономических условиях, отмечает агентство.

Shein, основанная в 2012 г., является одним из самых быстрорастущих онлайн-ритейлеров в мире, особенно в сегменте быстрой моды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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