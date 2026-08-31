Чистая прибыль Cloud.ru за полгода сократилась на 20%

3 августа Cloud.ru отчитался о выплате купонного дохода за первый период по дебютному выпуску биржевых облигаций серии 001P-01. На выплаты было направлено 116,7 млн руб. Купонный доход составил 11,67 руб. на одну облигацию. Дебютный выпуск облигаций объемом 10 млрд руб. был размещен в июле. Срок обращения – два года.