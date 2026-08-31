Чистая прибыль Cloud.ru за полгода сократилась на 20%
Чистая прибыль ООО «Облачные технологии» (Cloud.ru) за шесть месяцев 2026 г. составила 6,03 млрд руб., что на 20,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 г. Финансовый отчет опубликован на ленте раскрытия корпоративной информации.
Выручка выросла на 2% до 37,65 млрд руб. Отдельно выручка сервисов и инфраструктуры для работы с искусственным интеллектом составила 19,3 млрд руб., или 51,3% общей выручки компании. Валовая прибыль сократилась на 24,2% и составила 8,63 млрд руб.
EBITDA составила 27,5 млрд руб. (-0,2% год к году), рентабельность по EBITDA – 73%. Соотношение чистого долга к EBITDA LTM – 0,35х.
В компании отметили, что за первые восемь месяцев объем потребления языковых моделей на платформе Cloud.ru в токенах вырос в 18 раз. Общий объем потребления достиг 480 млрд токенов.
3 августа Cloud.ru отчитался о выплате купонного дохода за первый период по дебютному выпуску биржевых облигаций серии 001P-01. На выплаты было направлено 116,7 млн руб. Купонный доход составил 11,67 руб. на одну облигацию. Дебютный выпуск облигаций объемом 10 млрд руб. был размещен в июле. Срок обращения – два года.
27 февраля аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило провайдеру облачных и AI-технологий Cloud.ru кредитный рейтинг ruAА+ со стабильным прогнозом.