РЖД соберет заявки на допвыпуск флоатера объемом до 12 млрд рублей
По облигациям выплачиваются ежемесячные переменные купоны. Выплаты определяются как среднее значение RUONIA, к которому прибавляется спред 190 б. п. Ставка первого купона составила 16,11% годовых. Предусмотрена оферта через три года и три месяца.
Ориентир цены бондов предполагается не ниже 99,5% от номинала. Техническое размещение запланировано на 9 сентября. Организаторами указаны Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Sber CIB и Совкомбанк.
Основной выпуск облигаций был выпущен 14 августа 2025 г. Его объем составил 30 млрд руб.