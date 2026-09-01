Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
POSI969+2,32%CNY Бирж.12,93+1,33%IMOEX2 187,33+0,39%RTSI794,27-0,05%RGBI113,88+0,21%RGBITR773,26+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

РЖД соберет заявки на допвыпуск флоатера объемом до 12 млрд рублей

Ведомости

ОАО «РЖД» 3 сентября соберет заявки на дополнительный выпуск десятилетнего флоатера серии 001Р-54R объемом до 12 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

По облигациям выплачиваются ежемесячные переменные купоны. Выплаты определяются как среднее значение RUONIA, к которому прибавляется спред 190 б. п. Ставка первого купона составила 16,11% годовых. Предусмотрена оферта через три года и три месяца.

Ориентир цены бондов предполагается не ниже 99,5% от номинала. Техническое размещение запланировано на 9 сентября. Организаторами указаны Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Sber CIB и Совкомбанк.

Основной выпуск облигаций был выпущен 14 августа 2025 г. Его объем составил 30 млрд руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь