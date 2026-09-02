«Русгидро» планирует привлечь 170 млрд рублей за счет либерализации ГЭС

2 апреля заместитель министра энергетики Евгений Грабчак в кулуарах форума «Энергопром-2026» подтвердил, что «Русгидро» не будет платить дивиденды до момента, пока финансовое состояние компании не стабилизируется. Грабчак уточнил, что дивиденды не будут выплачиваться ориентировочно до 2030 г.