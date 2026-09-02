Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PHOR5 551+0,45%CNY Бирж.12,887-0,33%IMOEX2 166,05-0,97%RTSI786,55-0,97%RGBI113,72-0,12%RGBITR772,51-0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Русгидро» планирует привлечь 170 млрд рублей за счет либерализации ГЭС

Наталья Захарова

«Русгидро» планирует дополнительно привлечь 170 млрд руб. за счет либерализации цен на выработку электроэнергии дальневосточных ГЭС. Об этом сообщил член правления компании Роман Бердников в кулуарах ВЭФ-2026. Его слова передает ТАСС.

Член правления компании рассказал, что «Русгидро» требуется порядка 890 млрд руб. на капитальные затраты по шести стройкам. В числе приоритетных станций – Владивостокская ТЭЦ-2, Артемовская ТЭЦ-2 и Партизанская ГРЭС в Приморье, вторая очередь Якутская ГРЭС-2 и Нерюнгринская ГРЭС в Республике Саха, а также Хабаровская ТЭЦ-4.

Компания не будет выплачивать дивиденды до 2030 г. в рамках одобренных правительством мер поддержки. Вместе с компенсацией тарифов и либерализации выработки ГЭС, по словам Бердникова, выходит 450 млрд руб. на ближайшие пять лет.

2 апреля заместитель министра энергетики Евгений Грабчак в кулуарах форума «Энергопром-2026» подтвердил, что «Русгидро» не будет платить дивиденды до момента, пока финансовое состояние компании не стабилизируется. Грабчак уточнил, что дивиденды не будут выплачиваться ориентировочно до 2030 г.

22 января вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что «Русгидро» не выплатит дивиденды акционерам по итогам 2025 г. Высвобожденные деньги планируется направить на модернизацию энергомощностей на Дальнем Востоке. У компании сформирован портфель проектов, их реализация позволит значительно снизить затраты.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её