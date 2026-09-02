«Русгидро» планирует привлечь 170 млрд рублей за счет либерализации ГЭС
«Русгидро» планирует дополнительно привлечь 170 млрд руб. за счет либерализации цен на выработку электроэнергии дальневосточных ГЭС. Об этом сообщил член правления компании Роман Бердников в кулуарах ВЭФ-2026. Его слова передает ТАСС.
Член правления компании рассказал, что «Русгидро» требуется порядка 890 млрд руб. на капитальные затраты по шести стройкам. В числе приоритетных станций – Владивостокская ТЭЦ-2, Артемовская ТЭЦ-2 и Партизанская ГРЭС в Приморье, вторая очередь Якутская ГРЭС-2 и Нерюнгринская ГРЭС в Республике Саха, а также Хабаровская ТЭЦ-4.
Компания не будет выплачивать дивиденды до 2030 г. в рамках одобренных правительством мер поддержки. Вместе с компенсацией тарифов и либерализации выработки ГЭС, по словам Бердникова, выходит 450 млрд руб. на ближайшие пять лет.
2 апреля заместитель министра энергетики Евгений Грабчак в кулуарах форума «Энергопром-2026» подтвердил, что «Русгидро» не будет платить дивиденды до момента, пока финансовое состояние компании не стабилизируется. Грабчак уточнил, что дивиденды не будут выплачиваться ориентировочно до 2030 г.
22 января вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что «Русгидро» не выплатит дивиденды акционерам по итогам 2025 г. Высвобожденные деньги планируется направить на модернизацию энергомощностей на Дальнем Востоке. У компании сформирован портфель проектов, их реализация позволит значительно снизить затраты.