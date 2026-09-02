Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ROSN319,55+0,88%CNY Бирж.12,956+0,2%IMOEX2 172,59-0,67%RTSI788,92-0,67%RGBI113,67-0,17%RGBITR772,17-0,13%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Совет директоров В2В-РТС рекомендовал дивиденды по итогам шести месяцев

Наталья Захарова

Совет директоров В2В-РТС рекомендовал дивиденды по итогам полугода в размере 4,61 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Всего на выплаты предложили направить 824,13 млн руб. Доходность составит 3,76%. Дату отсечки рекомендовано установить на 11 октября.

Утвердить размер дивидендов должно собрание акционеров, запланированное на 30 сентября.

Чистая прибыль ПАО «B2B-РТС» за первое полугодие по МСФО составила 2 млрд руб., что на 9,5% больше результата первых шести месяцев 2025 г. Выручка от оказания услуг выросла на 15% год к году до 4,43 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 2,89 млрд руб. (+17,7%).

Впервые B2B-РТС одобрили выплату дивидендов по итогам I квартала 2026 г. в размере 5,19 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 927,8 млн руб., что составляет 90% от чистой прибыли.

В2В-РТС – крупнейшая российская электронная торговая платформа для автоматизации закупок и продаж в B2B- и B2G-сегментах. Компания объединяет площадки B2B-Center (коммерческие закупки), РТС-тендер (государственные торги), а также такие сервисы, как «Облачная логистика» и «РТС-Академия», обслуживая более 45% госзаказчиков и 65% крупнейших компаний РФ. Основана в 2002 г., в апреле 2026 г. провела IPO на Мосбирже.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её