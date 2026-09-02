Совет директоров В2В-РТС рекомендовал дивиденды по итогам шести месяцев
Совет директоров В2В-РТС рекомендовал дивиденды по итогам полугода в размере 4,61 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Всего на выплаты предложили направить 824,13 млн руб. Доходность составит 3,76%. Дату отсечки рекомендовано установить на 11 октября.
Утвердить размер дивидендов должно собрание акционеров, запланированное на 30 сентября.
Чистая прибыль ПАО «B2B-РТС» за первое полугодие по МСФО составила 2 млрд руб., что на 9,5% больше результата первых шести месяцев 2025 г. Выручка от оказания услуг выросла на 15% год к году до 4,43 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 2,89 млрд руб. (+17,7%).
Впервые B2B-РТС одобрили выплату дивидендов по итогам I квартала 2026 г. в размере 5,19 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 927,8 млн руб., что составляет 90% от чистой прибыли.
В2В-РТС – крупнейшая российская электронная торговая платформа для автоматизации закупок и продаж в B2B- и B2G-сегментах. Компания объединяет площадки B2B-Center (коммерческие закупки), РТС-тендер (государственные торги), а также такие сервисы, как «Облачная логистика» и «РТС-Академия», обслуживая более 45% госзаказчиков и 65% крупнейших компаний РФ. Основана в 2002 г., в апреле 2026 г. провела IPO на Мосбирже.