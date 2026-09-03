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Главная / Инвестиции /

Акции МГКЛ подскочили на 6,2% на фоне заявлений о выкупе собственных облигаций

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Акции ПАО «МГКЛ» за минуту выросли на 6,2% на фоне новости об обратном выкупе облигаций и усилении выкупа акций с 7 сентября.

По состоянию на 11:30 мск ценные бумаги МГКЛ торгуются по 1,99 руб. Разница с ценой закрытия составила 5,68%.

За месяц акции МГКЛ подешевели на 13,2%.

Выкуп облигаций и акций компании будет происходить в рамках уже утвержденного советом директоров байбэка. Процесс направлен на поддержку котировок ценных бумаг и снижение волатильности публичного долга. Акции и облигации будет приобретать дочернее общество МГКЛ – ООО «Команда МГКЛ».

По итогам полугодия МГКЛ увеличила чистую прибыль по МСФО на 34% год к году до 553 млн руб. Консолидированная выручка компании выросла в 2,7 раза до 27 млрд руб., EBITDA увеличилась на 63% и достигла 1,81 млрд руб. При этом на ломбарды и ресейл пришлось 95% показателя.

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