Акции МГКЛ подскочили на 6,2% на фоне заявлений о выкупе собственных облигаций
Акции ПАО «МГКЛ» за минуту выросли на 6,2% на фоне новости об обратном выкупе облигаций и усилении выкупа акций с 7 сентября.
По состоянию на 11:30 мск ценные бумаги МГКЛ торгуются по 1,99 руб. Разница с ценой закрытия составила 5,68%.
За месяц акции МГКЛ подешевели на 13,2%.
Выкуп облигаций и акций компании будет происходить в рамках уже утвержденного советом директоров байбэка. Процесс направлен на поддержку котировок ценных бумаг и снижение волатильности публичного долга. Акции и облигации будет приобретать дочернее общество МГКЛ – ООО «Команда МГКЛ».
По итогам полугодия МГКЛ увеличила чистую прибыль по МСФО на 34% год к году до 553 млн руб. Консолидированная выручка компании выросла в 2,7 раза до 27 млрд руб., EBITDA увеличилась на 63% и достигла 1,81 млрд руб. При этом на ломбарды и ресейл пришлось 95% показателя.