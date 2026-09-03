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Главная / Инвестиции /

Алиханов допустил расширение биржевых продаж стройматериалов

Ксения Наумчик
Ведомости
Ведомости

Норматив обязательной продажи продукции на бирже может быть распространен на другие строительные материалы после завершения эксперимента с цементом. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов журналистам в кулуарах ВЭФ-2026, передает «РИА Новости».

Алиханов отметил, что цемент был выбран в качестве первой продукции для апробации механизма не случайно. По словам министра, этот рынок соответствует необходимым критериям для применения норматива обязательных биржевых продаж.

Решение о возможном расширении механизма на другие группы стройматериалов будет принято с учетом итогов эксперимента с цементной продукцией.

В апреле в Госдуму внесли законопроект, предоставляющий правительству право определять виды товаров и нормативы их вывода на биржу. Авторами документа стали группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Поправки наделяют кабмин полномочиями устанавливать для производителей нормативы вывода товаров в рамках определенного перечня на организованные торги. В общем случае норматив не может превышать 25% от объема производства товара за месяц или среднеарифметического объема продажи в России в месяце за три предшествующих года. Нормативы могут установить на основании предложений профильных ведомств в отношении 16 видов товаров, в том числе цемента.

9 июля ФАС России предложила включить серу, соляную и серную кислоты в перечень товаров, по которым предполагается регистрировать внебиржевые договоры. Как отметили в ФАС, включение новых товаров в постановление поможет сформировать ценовые индикаторы, способствующие развитию рыночного ценообразования, а также позволит предотвращать нарушения антимонопольного законодательства. 

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