Алиханов допустил расширение биржевых продаж стройматериалов

В апреле в Госдуму внесли законопроект, предоставляющий правительству право определять виды товаров и нормативы их вывода на биржу. Авторами документа стали группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Поправки наделяют кабмин полномочиями устанавливать для производителей нормативы вывода товаров в рамках определенного перечня на организованные торги. В общем случае норматив не может превышать 25% от объема производства товара за месяц или среднеарифметического объема продажи в России в месяце за три предшествующих года. Нормативы могут установить на основании предложений профильных ведомств в отношении 16 видов товаров, в том числе цемента.