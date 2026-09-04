Совет директоров «Глоракса» установил цену выкупа у несогласных с реорганизацией
Цена выкупа одной обыкновенной акции равна ее средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов за срок с 18 февраля по 17 августа.
Внеочередное собрание акционеров запланировано на 5 октября.
Выручка компании за первое полугодие по МСФО составила 27,01 млрд руб., что на 45% больше результата за аналогичный период прошлого года. Сопоставимая чистая прибыль выросла на 29% до 1,6 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,9х. В «Глоракс» отметили, что с учетом раскрытия эскроу по введенным проектам и запуском новых проектов покрытие сократилось с 87% до 78%.
Компания не выплачивает дивиденды в течение двух лет после первичного публичного размещения. Его «Глоракс» провела в октябре 2025 г. В ходе IPO компания привлекла 2,1 млрд руб. Стоимость одной бумаги составила 64 руб., рыночная капитализация девелопера с учетом допэмиссии достигла 18,1 млрд руб. Free-float после размещения составил около 11,6% от увеличенного объема акционерного капитала без учета итогов стабилизации.