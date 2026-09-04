Совет директоров «Глоракса» установил цену выкупа у несогласных с реорганизацией

Выручка компании за первое полугодие по МСФО составила 27,01 млрд руб., что на 45% больше результата за аналогичный период прошлого года. Сопоставимая чистая прибыль выросла на 29% до 1,6 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,9х. В «Глоракс» отметили, что с учетом раскрытия эскроу по введенным проектам и запуском новых проектов покрытие сократилось с 87% до 78%.