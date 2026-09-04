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Совет директоров «Глоракса» установил цену выкупа у несогласных с реорганизацией

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров ПАО «Глоракс» (Glorax) установил цену выкупа акций у акционеров, несогласных с реорганизацией и заключением некоторых сделок, в 44,57 руб. Об этом эмитент сообщил на ленте раскрытия информации.

Цена выкупа одной обыкновенной акции равна ее средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов за срок с 18 февраля по 17 августа.

Внеочередное собрание акционеров запланировано на 5 октября.

Выручка компании за первое полугодие по МСФО составила 27,01 млрд руб., что на 45% больше результата за аналогичный период прошлого года. Сопоставимая чистая прибыль выросла на 29% до 1,6 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,9х. В «Глоракс» отметили, что с учетом раскрытия эскроу по введенным проектам и запуском новых проектов покрытие сократилось с 87% до 78%.

Компания не выплачивает дивиденды в течение двух лет после первичного публичного размещения. Его «Глоракс» провела в октябре 2025 г. В ходе IPO компания привлекла 2,1 млрд руб. Стоимость одной бумаги составила 64 руб., рыночная капитализация девелопера с учетом допэмиссии достигла 18,1 млрд руб. Free-float после размещения составил около 11,6% от увеличенного объема акционерного капитала без учета итогов стабилизации.

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