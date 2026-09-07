За август инвесторы вложили рекордные $3,9 млрд в облигации Малайзии из-за ИИ
В августе государственные и корпоративные облигации Малайзии привлекли рекордные $3,9 млрд. Крупнейшие мировые компании смотрят с оптимизмом на влияние искусственного интеллекта на экономику Юго-Восточной Азии. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные центрального банка страны.
Дело в том, что Малайзия стала главным центром обработки данных в регионе, привлекая тем самым миллиарды инвестиций от корпораций, как Oracle и Amazon. Приток инвестиций также укрепил местную валюту, ринггит, которая в августе выросла более чем на 1%.
По словам стратега по Азии в RBC Capital Markets Аббаса Кешвани, страна выигрывает от внедрения ИИ, показывает высокие темпы роста экспорта. Приток инвестиций приведет к еще большим вложениям от иностранных компаний, отметил он.
6 сентября агентство сообщило, что крупнейшие управляющие активами, такие как JPMorgan Asset Management и BlackRock, нашли привлекательные инвестиционные возможности на рынке облигаций развивающихся стран из-за обвала долговых бумаг ведущих экономик. Правительственные облигации США и Японии просели из-за ускорения инфляции и роста фискальных рисков, однако развивающиеся рынки в значительной степени избежали распродаж благодаря относительно сдержанной инфляции, жесткой денежно-кредитной политике и более сбалансированным бюджетам.
19 июля Bloomberg писал, что ИИ может ударить по экономике и привести к глубоким перестройкам. «Апокалиптический» сценарий будет связан с тем, что поступления в бюджет от подоходного налога резко сократятся. Развитие ИИ, по мнению автора материала, может привести к уничтожению офисных профессий, а это увеличит уровень безработицы в мире. Государство будет вынуждено нарастить расходы на выплату пособий, а также обучение и обеспечение правопорядка.