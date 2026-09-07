Акции «Евротранса» упали на фоне новостей о задержании топ-менеджеров

Ранее задержали генерал-майора МВД по Московской области Сергея Малькова по подозрению в хищении моторного топлива, принадлежащего ведомству. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что, по данным следствия, Мартышов может быть причастен к делу.