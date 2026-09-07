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Главная / Инвестиции /

Акции «Евротранса» упали на фоне новостей о задержании топ-менеджеров

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Акции ПАО «Евротранс» упали почти на 6% на фоне новостей о задержании председателя совета директоров Игоря Мартышова и троих топ-менеджеров компании. Их подозревают в причастности к делу о хищении моторного топлива у МВД России.

По состоянию на 15:20 мск акции «Евротранса» торгуются по 28,65 руб. Разница с ценой закрытия предыдущего дня составила -5,6%, или 1,75 руб. Минимальное значение за день – 28,5 руб.

Ранее задержали генерал-майора МВД по Московской области Сергея Малькова по подозрению в хищении моторного топлива, принадлежащего ведомству. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что, по данным следствия, Мартышов может быть причастен к делу.

«Евротранс» ушел в фактический дефолт по всем выпускам биржевых и «зеленых» бондов. Пропуски платежей по купонам компания объяснила кризисом на топливном рынке в России, а потому– нехваткой денежных средств из-за неравномерного поступления выручки. При этом первые финансовые проблемы у компании были замечены в марте этого года.

Выручка «Евротранса» по МСФО за 2025 г. составила 265,8 млрд руб., операционная прибыль – 18,6 млрд руб., EBITDA – 21 млрд руб., а чистая прибыль – 4,76 млрд руб.

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