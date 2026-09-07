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Совет директоров «ПИК» одобрил делистинг акций

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Совет директоров ПАО «ПИК» проголосовал за делистинг акций компании по цене 551,4 руб. за акцию, говорится на сайте раскрытия информации.

«Вынести на общее собрание акционеров ПАО «ПИК-специализированный застройщик» вопрос, связанный с делистингом акций ПАО «ПИК-специализированный застройщик» и (или) эмиссионных ценных бумаг ПАО «ПИК-специализированный застройщик», конвертируемых в его акции», – говорится в тексте документа.

За проведение делистинга проголосовало пять акционеров. Решение принято единогласно.

Также собранию акционеров предложили прекратить публичный статус «ПИК» и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении акционерного общества от обязанности раскрывать информацию.

Кроме того, на собрании также был поднят вопрос об определении цены выкупа акций компании по требованию акционеров. Было предложено выкупать акции у миноритариев по цене 551,4 руб. за акцию. Проведение процедуры было одобрено единогласно.

1 сентября стало известно, что чистая прибыль компании за полгода по МСФО составила 14,68 млрд руб., что в 2,2 раза меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Выручка сократилась на 11,6% до 290,14 млрд руб., а себестоимость продукции – на 11,2% (234 млрд руб.).

4 сентября мажоритарный акционер ПИК, АО «Недвижимые активы», уведомил компанию о праве потребовать приобретения бумаг, которыми еще не владеет. Сейчас ему принадлежит более 98% акций.

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