Совет директоров «ПИК» одобрил делистинг акций
«Вынести на общее собрание акционеров ПАО «ПИК-специализированный застройщик» вопрос, связанный с делистингом акций ПАО «ПИК-специализированный застройщик» и (или) эмиссионных ценных бумаг ПАО «ПИК-специализированный застройщик», конвертируемых в его акции», – говорится в тексте документа.
За проведение делистинга проголосовало пять акционеров. Решение принято единогласно.
Также собранию акционеров предложили прекратить публичный статус «ПИК» и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении акционерного общества от обязанности раскрывать информацию.
Кроме того, на собрании также был поднят вопрос об определении цены выкупа акций компании по требованию акционеров. Было предложено выкупать акции у миноритариев по цене 551,4 руб. за акцию. Проведение процедуры было одобрено единогласно.
1 сентября стало известно, что чистая прибыль компании за полгода по МСФО составила 14,68 млрд руб., что в 2,2 раза меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Выручка сократилась на 11,6% до 290,14 млрд руб., а себестоимость продукции – на 11,2% (234 млрд руб.).
4 сентября мажоритарный акционер ПИК, АО «Недвижимые активы», уведомил компанию о праве потребовать приобретения бумаг, которыми еще не владеет. Сейчас ему принадлежит более 98% акций.