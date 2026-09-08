Цена на Brent поднялась выше $99 за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше $99 за баррель на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.
По состоянию на 11:20 мск ноябрьский фьючерс на Brent торгуется по $99,22 за барр. В сравнении с ценой закрытия предыдущего торгового дня стоимость выросла на 2,29%.
Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» совершил атаки на Абхе, Хамис-Мушайте, Джизане и Наджране в Саудовской Аравии. В результате пострадали не менее 73 человек. Кроме того, в минэнерго страны сообщили об атаке на несколько южных регионов страны, есть пострадавшие. По данным ведомства, на нескольких энергетических объектах была приостановлена работа из-за пожаров. Спецслужбы занимаются устранением последствий ударов.
5 сентября четыре американские ракеты поразили иранский нефтяной танкер у острова Харк. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, членов экипажа танкера эвакуировали.
The Wall Street Journal писала, что глава Пентагона Пит Хегсет намерен продлить развертывание сил на Ближнем Востоке до 2027 г. Увеличение численности войск со стороны США является частью бессрочной стратегии президента Дональда Трампа, в которой Пентагон делает ставку на решительные действия. Трамп уверен, что важную роль сыграет и экономическое давление на Иран.