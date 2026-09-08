Цена на Brent поднялась выше $99 за баррель

Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» совершил атаки на Абхе, Хамис-Мушайте, Джизане и Наджране в Саудовской Аравии. В результате пострадали не менее 73 человек. Кроме того, в минэнерго страны сообщили об атаке на несколько южных регионов страны, есть пострадавшие. По данным ведомства, на нескольких энергетических объектах была приостановлена работа из-за пожаров. Спецслужбы занимаются устранением последствий ударов.