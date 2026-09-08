Индекс Мосбиржи в моменте превысил 2300 пунктов впервые с 12 августа
Индекс Мосбиржи в моменте превысил 2300 пунктов впервые с 12 августа и на максимуме достиг отметки в 2305,28 пункта, свидетельствуют данные площадки.
Пик был достигнут ориентировочно в 14:30 мск, а после значение стало снижаться. По состоянию на 16:58 мск индекс Мосбиржи составил 2286,95 п. Разница со значением закрытия составила 0,93%. С начала месяца показатель вырос на 4,95%
Лидерами роста среди акций российских компаний стали ценные бумаги «Татнефти» (3ао +3,21%), «Сургутнефтегаза» (+2,77%), «Татнефти» (3ап +2,66%), «Алросы» (2,19%), «Норникеля» (+1,8%). Рейтинг снижения стоимости возглавили акции «Позитива» (-2,09%), «Новатэка» (-1,83%), «Транснефти» (-1,79%), «Фосагро» (-1,72%), а также «Совкомбанка» (-1,49%).
Рост рынка наблюдается на фоне активизации переговорного процесса по Украине. После визитов в Москву и Киев спецпосланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера российская сторона высказалась на счет нового раунда переговоров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что суть переговоров с Уиткоффом и Кушнером опирается на позицию Трампа о невозможности вступления Украины в НАТО. По его словам, президент США закрыл этот вопрос, «и не надо его пытаться шевелить».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга перед саммитом БРИКС заявил, что Россия уверена в том, что вскоре одержит победу в украинском конфликте, она уже близко.