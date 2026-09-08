Индекс Мосбиржи в моменте превысил 2300 пунктов впервые с 12 августа

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что суть переговоров с Уиткоффом и Кушнером опирается на позицию Трампа о невозможности вступления Украины в НАТО. По его словам, президент США закрыл этот вопрос, «и не надо его пытаться шевелить».