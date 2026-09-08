Кремль прояснил ситуацию с урегулированием после высказываний Киева и Парижа

Кремль прояснил ситуацию с урегулированием после высказываний Киева и ПарижаПо словам Пескова, вмешательство европейцев осложняет переговорный процесс
- Оценка присутствия представителей Европы на переговорах делегации США в Киеве
- Об ухудшающемся положении Киева
- Комментарий сообщений о связи выборов и переговоров
- О возможном контакте Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал оценки Украины и Франции о визите в Киев спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Представитель Кремля обратил внимание, что вмешательство Европы может осложнить переговорный процесс, а ситуация для Киева ухудшается с каждым днем. «Ведомости» собрали основные тезисы.
О вмешательстве европейцев
Комментируя заявление Уиткоффа о том, что к делегации США на Украине для согласования дальнейших шагов присоединились представители Великобритании, Франции, Германии «для совместной работы над дальнейшими шагами», Песков отметил, что это может осложнить переговорный процесс.
«В отличие от американцев, европейцы на деле делают все, чтобы не дать этой войне завершиться», – сказал представитель Кремля.
О положении Украины
Ситуация для киевского режима становится хуже день ото дня, заявил Песков, соглашаясь с утверждением, что чем дольше будет затягиваться миротворческий процесс, тем неприятнее станут требования для Киева.
«Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима», – сказал Песков.
При этом в Кремле «не хотели бы комментировать все, что связано с усилиями американских переговорщиков», добавил Песков.
О якобы влиянии выборов в ГД на переговоры
Сообщения, что Уиткофф и Кушнер якобы сообщили французской стороне о готовности России к новым переговорам с Украиной после выборов в Госдуму, Песков комментировать отказался.
«Мне нечего добавить к тому, что я уже по этим контактам говорил», – подчеркнул он.
О возможном контакте Путина с Трампом
Песков анонсировал для журналистов международный разговор, который президент РФ Владимир Путин проведет в начале второй половины дня. На вопрос о том, будет ли это контакт с американским лидером Дональдом Трампом, пресс-секретарь главы государства ответил, что Кремль своевременно обо всем сообщит.
5 сентября Кушнер и Уиткофф встретились с Путиным в Москве. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что их разговор длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. На следующий день представители США посетили Киев, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в урегулировании конфликта до зимы. Позже Уиткофф сообщил, что к делегации США в Киеве присоединились советники по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции «для совместной работы над дальнейшими шагами».
8 сентября депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев более жесткие условия мирного соглашения, чем те, что предлагались Украине прежде. Речь идет об изменениях в конституции и признании территорий. По словам депутата, визит американских представителей не стал прорывом в переговорах.