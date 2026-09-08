Кремль прояснил ситуацию с урегулированием после высказываний Киева и Парижа

5 сентября Кушнер и Уиткофф встретились с Путиным в Москве. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что их разговор длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. На следующий день представители США посетили Киев, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в урегулировании конфликта до зимы. Позже Уиткофф сообщил, что к делегации США в Киеве присоединились советники по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции «для совместной работы над дальнейшими шагами».