Мосбиржа остановит торги акциями ПИК с 20 октября

Эксперты сходятся во мнении: решение о делистинге акций ПИК – закономерный исход. Сам по себе делистинг не связан с кризисом или финансовыми проблемами компании – это осознанный шаг мажоритария для оптимизации структуры собственности и управления, снижения издержек на публичность, указала аналитик «Финама» Кристина Гудым. Снижение финансовых показателей компании – падение чистой прибыли, выручки и EBITDA, рост чистого долга – эксперты не называют в числе факторов, повлиявших на решение.