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Мосбиржа остановит торги акциями ПИК с 20 октября

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Московская биржа остановит торги акциями девелопера «ПИК – специализированный застройщик» 20 октября, сообщается на сайте площадки.

Последний торговый день в стакане Т+1 (для частных инвесторов) состоится 15 октября. После этого до 20 октября сделки будут доступны только профучастникам. Мосбиржа приняла такое решение в связи с предстоящим проведением выкупа ценных бумаг.

7 сентября совет директоров ПИК утвердил делистинг акций – исключение ценных бумаг из биржевого списка. Выкуп пройдет по цене оферты, которую «Недвижимые активы» в апреле выставляли акционерам ПИК, – 551,4 руб. за бумагу, хотя сначала компания ошибочно установила цену в 537,9 руб. за акцию.

ВОСА по данному вопросу пройдет 13 октября. Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 19 сентября. Реестр акционеров, имеющих право на продажу бумаг, будет сформирован 20 октября.

«Ведомости» писали, что ПИК проводила выкуп акций с апреля по июнь 2026 г. Изначально «Недвижимые активы» предложили оферту примерно на 99,84 млн акций по 473,15 руб. за бумагу – ее рассчитывали как средневзвешенную стоимость за шесть месяцев до даты направления оферты. 

Эксперты сходятся во мнении: решение о делистинге акций ПИК – закономерный исход. Сам по себе делистинг не связан с кризисом или финансовыми проблемами компании – это осознанный шаг мажоритария для оптимизации структуры собственности и управления, снижения издержек на публичность, указала аналитик «Финама» Кристина Гудым. Снижение финансовых показателей компании – падение чистой прибыли, выручки и EBITDA, рост чистого долга – эксперты не называют в числе факторов, повлиявших на решение.

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