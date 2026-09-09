Цена нефти Brent поднялась выше $100 за баррель впервые с конца июля
Стоимость нефти марки Brent впервые с конца июля поднялась выше отметки в $100 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На максимуме ноябрьский фьючерс на нефть подорожал до $100,19 за барр. Пик был пройден ориентировочно в 10:15 мск. По состоянию на 10:46 мск он торгуется по $99,73 (+1,88%).
Стоимость газа на ICE превысила отметку в $940 за 1000 кубометров.
Ранее Иран атаковал американские авиабазы «Муваффак ас-Салти» и «Принц Хасан» в Иордании. По данным телеканала, речь идет о ракетных ударах возмездия. Отмечается также, что иорданская армия, «из-за неспособности американских систем ПВО», подняла в воздух истребители своих ВВС для перехвата иранских баллистических ракет.
Fox News со ссылкой на источник сообщал поздним вечером 8 сентября, что вооруженные силы США нанесли удары по целям недалеко от острова Харк и города Джаск. Цели включали иранские нефтяные танкеры.