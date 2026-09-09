Средневзвешенная доходность ОФЗ на аукционе составила 15,45%

2 сентября Минфин РФ провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29031RMFS на рекордные 1 трлн руб. Спрос инвесторов превысил сумму в 1,4 трлн руб. Выручка от размещения составила 938,87 млрд руб. Цена отсечения была назначена на 92,5% от номинала, а средневзвешенная цена – 92,51% от номинала.