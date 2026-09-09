Средневзвешенная доходность ОФЗ на аукционе составила 15,45%
Средневзвешенная доходность облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26218RMFS на аукционе составила 15,45% годовых. Об этом сообщил Минфин РФ.
В итоге разместили объем выпуска на 51,5 млрд руб., а выручка от размещения составила 42,15 млрд руб. Объем спроса превысил отметку в 91,82 млрд руб. Цену отсечения установили на уровне 77,91% от номинала, а средневзвешенная цена составила 77,92% от номинала.
В Минфине заявили, что дополнительное размещение после аукциона не осуществлялось.
9 сентября состоится еще один аукцион по размещению ОФЗ серии 26230RMFS в объеме остатков, доступных для размещения. Об этом министерство сообщило днем ранее.
2 сентября Минфин РФ провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29031RMFS на рекордные 1 трлн руб. Спрос инвесторов превысил сумму в 1,4 трлн руб. Выручка от размещения составила 938,87 млрд руб. Цена отсечения была назначена на 92,5% от номинала, а средневзвешенная цена – 92,51% от номинала.