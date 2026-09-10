Акции «Евротранса» рухнули еще на 12%

Об аресте Алексеенкова стало известно 9 сентября. Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу Олега Алексеенкова и зампредседателя совета директоров Сергея Алексеенкова, гендиректора компании «Трасса ГСМ», и Николая Дорошенко. Они проходят по уголовному делу о хищении моторного топлива, предназначенного для МВД.