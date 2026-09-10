Акции «Евротранса» рухнули еще на 12%
Цена акций ПАО «Евротранс» снизилась на 12% за полтора часа дневной сессии торгов. Котировки снижаются на фоне ареста гендиректора компании Олега Алексеенкова.
По состоянию на 10:39 мск акции «Евротранса» торгуются по 22,6 руб. Падение за день составило 11,55%.
Об аресте Алексеенкова стало известно 9 сентября. Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу Олега Алексеенкова и зампредседателя совета директоров Сергея Алексеенкова, гендиректора компании «Трасса ГСМ», и Николая Дорошенко. Они проходят по уголовному делу о хищении моторного топлива, предназначенного для МВД.
8 сентября суд по тому же делу арестовал председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова. Задержания начались 7 сентября. В этот же день заключили под стражу троих топ-менеджеров компании.
Также фигурантами стали замначальника ГУ МВД по Московской области – начальник тыла генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД полковник Алексей Суяров и начальник отдела ЦХиСО подполковник Анна Левина. Все трое уволены из органов внутренних дел, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.