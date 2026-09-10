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Цена на нефть Brent выросла почти до $103 за баррель

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в моменте подорожала до $102,71 за баррель и побила максимум с 22 мая. Цены на нефть растут на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке

По состоянию на 13:23 мск ноябрьский фьючерс на Brent немного подешевел. Он торгуется по 101,92 за барр. Разница с ценой закрытия составила +0,7%.

9 сентября Иран объявил санкционную зону в Ормузском проливе. Запретный сектор начинается примерно со стороны Чабахара и простирается до части Оманского залива и Аравийского моря. Уточняется, что в случае прохода любого судна через санкционную зону «оказание любых морских, страховых и вспомогательных услуг этому судну будет прекращено».

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты сейчас не стремятся к переговорам с Ираном, хотя допустил возможность их проведения в будущем. Он заявил, что ядерный вопрос на 99,9% будет частью потенциальной сделки, однако на обсуждение могут быть вынесены и другие темы.

7 сентября аналитики Goldman Sachs заявили, что нефть может подорожать до $120 за баррель, если участятся атаки на суда на Ближнем Востоке. Судоходство в регионе будет функционировать со все большими перерывами. При этом в случае нормализации экспорта стоимость нефти снизится до $80 за барр.

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