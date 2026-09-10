Цена на нефть Brent выросла почти до $103 за баррель

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты сейчас не стремятся к переговорам с Ираном, хотя допустил возможность их проведения в будущем. Он заявил, что ядерный вопрос на 99,9% будет частью потенциальной сделки, однако на обсуждение могут быть вынесены и другие темы.