Аналитики назвали сценарий, при котором нефть подорожает до $120 за баррель
Нефть может подорожать до $120 за баррель, если участятся атаки на суда на Ближнем Востоке. Такое мнение высказывают в Goldman Sachs, пишет Bloomberg.
Соруководитель отдела глобальных исследований сырьевых рынков Даан Струйвен рассказал агентству, что судоходство в регионе будет функционировать со все большими перерывами. При этом в случае нормализации экспорта стоимость нефти снизится до $80 за барр.
В Goldman Sachs отметили, что геополитические события повлияли на цены многих энергоносителей, а не только нефти. Стоимость природного газ и нефтепродуктов выросла сильнее. Цены на промышленное топливо дизельное топливо в этом году увеличились более чем в два раза. «Шоки в сфере предложения сильнее, чем на рынке сырой нефти», – объяснил Струйвен.
6 сентября глава министерства энергетики США Крис Райт в интервью CNN рассказал, что нынешний объем поставок нефти через Ормузский пролив остается ниже уровня, который был до американских атак на Иран. США работают со странами региона над увеличением объемов поставок через пролив. Райт также заявил, что ожидает скорее снижения, чем роста цен на топливо в США.
1 сентября президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением, если страна продолжит наносить удары по США. В тот же день американский лидер написал в Truth Social, что ВС США наносят удары по иранским целям около Ормузского пролива. 2 сентября Трамп сообщил об уничтожении 28 иранских кораблей.