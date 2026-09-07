Аналитики назвали сценарий, при котором нефть подорожает до $120 за баррель

В Goldman Sachs отметили, что геополитические события повлияли на цены многих энергоносителей, а не только нефти. Стоимость природного газ и нефтепродуктов выросла сильнее. Цены на промышленное топливо дизельное топливо в этом году увеличились более чем в два раза. «Шоки в сфере предложения сильнее, чем на рынке сырой нефти», – объяснил Струйвен.