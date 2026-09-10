ВТБ: финансовая подушка россиян за год выросла на 17%

ЦБ РФ сообщал, что во II квартале инвесторы внесли на брокерские счета 1,1 трлн руб., что почти вдвое больше того же периода прошлого года. Это максимальное значение за весь период наблюдений, которые ЦБ ведет с 2021 г. Порядка 65% от общего объема внесенных средств пришлось на квалифицированных инвесторов.