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Главная / Инвестиции /

ВТБ: финансовая подушка россиян за год выросла на 17%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

За год сумма накоплений на вкладах россиян выросла во всех сегментах в среднем на 17%, сообщил ВТБ.

Клиенты с ежемесячным доходом до 30 000 руб. хранят на депозитах в среднем 69 000 руб. – на 15% больше, чем годом ранее. В группе с зарплатой от 30 000 до 60 000 руб. средняя сумма вклада – 107 000 руб. (+20% за год), при доходе от 60 000 ддо 100 000 руб. – более 140 000 (+11%).

Клиенты с доходом от 100 000 до 150 000 руб. держат 217 000 руб. (+20%), а от 150 000 до 200 000 – 354 000 руб. (+20%). Больше всего накоплений зафиксировано у зарплатных клиентов с доходом более 200 000 руб. – в среднем 1,8 млн руб. (+13%).

Количество россиян, инвестировавших в фонды денежного рынка Мосбиржи, за год выросло на 33% и превысило 3 млн человек. Среди корпораций число владельцев паев увеличилось на 83% год к году и превысило 1200. 

ЦБ РФ сообщал, что во II квартале инвесторы внесли на брокерские счета 1,1 трлн руб., что почти вдвое больше того же периода прошлого года. Это максимальное значение за весь период наблюдений, которые ЦБ ведет с 2021 г. Порядка 65% от общего объема внесенных средств пришлось на квалифицированных инвесторов.

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