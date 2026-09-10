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Главная / Инвестиции /

Цена нефти Brent превысила $108 за баррель

Татьяна Мозолевская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Цена нефти Brent с поставкой в ноябре превысила $108 за баррель впервые с 21 мая 2026 г., следует из данных торгов.

Около 21:00 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent достигала $108,21 за баррель. К 21:40 мск цена упала до $107,29 за баррель.

10 сентября сообщалось, что нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в моменте подорожала до $102,71 за баррель и побила максимум с 22 мая. Цены на нефть растут на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

7 сентября аналитики Goldman Sachs заявили, что нефть может подорожать до $120 за баррель, если участятся атаки на суда на Ближнем Востоке. Судоходство в регионе будет функционировать со все большими перерывами. При этом в случае нормализации экспорта стоимость нефти снизится до $80 за барр.

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