Объем вторичных торгов облигациями в августе составил 1,5 трлн рублей

В августе сделки с облигациями совершали 761 400 частных инвесторов, что на 21% больше год к году. Они вложили за период в бонды 151,6 млрд руб. Их доля в объеме торгов долговыми ценными бумагами составила 15,2%. Чаще всего частные инвесторы выбирали корпоративные облигации в рублях – их доля составила 89,8%, а доля ОФЗ и региональных долговых бумаг – 10,2%.