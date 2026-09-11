Объем вторичных торгов облигациями в августе составил 1,5 трлн рублей
Объем вторичных торгов облигациями на Московской бирже в августе составил 1,5 трлн руб., что на 32,1% больше год к году. В том числе объем торгов ОФЗ вырос на 23,9% год к году до 708,2 млрд руб., а корпоративными облигациями – на 42,6% до 774,9 млрд руб., сообщила площадка.
В августе сделки с облигациями совершали 761 400 частных инвесторов, что на 21% больше год к году. Они вложили за период в бонды 151,6 млрд руб. Их доля в объеме торгов долговыми ценными бумагами составила 15,2%. Чаще всего частные инвесторы выбирали корпоративные облигации в рублях – их доля составила 89,8%, а доля ОФЗ и региональных долговых бумаг – 10,2%.
Объем размещений облигаций в августе составил 880,3 млрд руб., включая однодневные облигации на 252,8 млрд руб. В сегменте внебиржевых торгов с центральным контрагентом в августе объем операций составил 180,1 млрд руб.
В «Сберинвестициях» сообщали, что средний портфель инвестора старше 50 лет составляет 2,87 млн руб. Совсем юные инвесторы в возрасте от 14 до 17 лет содержат на брокерских счетах в среднем 18 000 руб. У 18–24-летних в портфеле уже 104 000 руб., у 25–35-летних – 177 000 руб. У группы 36–50 лет в среднем уже вложено 753 000 руб.
Инвестиции физических лиц в ценные бумаги на фондовом рынке Мосбиржи в июле 2026 г. составили 142,9 млрд руб. Вложения частных инвесторов в акции выросли в 1,9 раза год к году до 25,1 млрд руб. Общий объем инвестиций в ценные бумаги составил 142,9 млрд руб., из них в облигации – 100,9 млрд руб., в ПИФы – 16,8 млрд руб. (+9,8% к июлю 2025 г.).