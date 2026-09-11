Акционеры «Мегафона» одобрили выплату дивидендов за первое полугодие
Акционеры ПАО «Мегафон» на собрании приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 16,45 руб. на акцию, говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.
Всего на дивиденды будет направлено 10,2 млрд руб. Дату отсечки установили на 21 сентября.
Выручка «Мегафона» по итогам первых шести месяцев 2026 г. по МСФО выросла на 9,7% и достигла 264,6 млрд руб. Чистая прибыль оператора достигла 19,4 млрд руб., что на 13% превышает показатель аналогичного периода 2025 г. Показатель OIBDA увеличился на 5% до 112,3 млрд руб.
Рост чистой прибыли оператор объяснил снижением ключевой ставки, что положительно повлияло на расходы по долговой нагрузке. Увеличение OIBDA стало результатом контроля затрат и повышения эффективности операционных процессов.
26 июня акционеры «Мегафона» одобрили дивиденды за I квартал в размере 15,74 руб. на акцию.