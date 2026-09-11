Акционеры «Мегафона» одобрили выплату дивидендов за первое полугодие

Выручка «Мегафона» по итогам первых шести месяцев 2026 г. по МСФО выросла на 9,7% и достигла 264,6 млрд руб. Чистая прибыль оператора достигла 19,4 млрд руб., что на 13% превышает показатель аналогичного периода 2025 г. Показатель OIBDA увеличился на 5% до 112,3 млрд руб.