Рынок акций отреагировал на решение ЦБ по ставке умеренным снижением
По состоянию на 16:00 мск 11 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,17% и составил 2282,01. Индекс РТС снизился на 1,17% и составил 852,25.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Селигдар» – 35,72 руб. (+3,20%)
«Полюс» – 992,40 руб. (+1,43%)
ВИ.ру – 69,15 руб. (+1,27%)
МКБ – 10,20 руб. (+1,12%)
«Европлан» – 669 руб. (+0,09%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 20,15 руб. (-5,85%)
Ozon – 2 521 руб. (-4,90%)
АФК «Система» – 7,36 руб. (-4,12%)
«Алроса» – 20,04 руб. (-4,11%)
НЛМК – 71,34 руб. (-3,49%)
Общий объем торгов составил 73,25 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали: