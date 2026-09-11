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Главная / Инвестиции /

Рынок акций отреагировал на решение ЦБ по ставке умеренным снижением

Ведомости

По состоянию на 16:00 мск 11 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,17% и составил 2282,01. Индекс РТС снизился на 1,17% и составил 852,25.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 73,25 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • Сбербанк АО – 7,78 млрд руб. (цена 282,15 руб.)

  • Ozon – 7,73 млрд руб. (цена 2521 руб.)

  • «Роснефть» – 6,60 млрд руб. (цена 348,05 руб.)

  • «Полюс» – 5,52 млрд руб. (цена 992,40 руб.)

  • «Лукойл» – 5,41 млрд руб. (цена 5231,50 руб.)

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