ЦБ аннулировал лицензии «Титульного брокера» на управление ценными бумагами
Банк России аннулировал лицензии инвестиционной компании «Титульный брокер» на осуществление брокерской и дилерской деятельности, а также управление ценными бумагами. Их действие прекращается 11 ноября. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Основанием стали неоднократные нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах и неисполнение предписаний регулятора. «Титульный брокер» допускал нарушения в расчетах размера собственных средств, норматива краткосрочной ликвидности и достаточности капитала, а также в заполнении и предоставлении в Банк России отчетности. В перечне указаны нарушения требований к осуществлению внутреннего контроля, нарушения при осуществлении брокерской деятельности и неоднократное неисполнение предписаний Центробанка в течение одного года.
После прекращения действия лицензий компания обязана вернуть имущество клиентам до 10 ноября и прекратить профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. При этом исключаются действия, связанные с обязательствами перед клиентами.
25 июня Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на депозитарную деятельность, выданную ООО «АЛОР+».
10 апреля ЦБ отозвал лицензию на банковские операции у «Банка развития и модернизации промышленности» («Банк РМП») в связи с нарушениями требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Регулятор также аннулировал лицензию на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В финансовую организацию назначена временная администрация, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).