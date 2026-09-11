ЦБ аннулировал лицензии «Титульного брокера» на управление ценными бумагами

Основанием стали неоднократные нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах и неисполнение предписаний регулятора. «Титульный брокер» допускал нарушения в расчетах размера собственных средств, норматива краткосрочной ликвидности и достаточности капитала, а также в заполнении и предоставлении в Банк России отчетности. В перечне указаны нарушения требований к осуществлению внутреннего контроля, нарушения при осуществлении брокерской деятельности и неоднократное неисполнение предписаний Центробанка в течение одного года.