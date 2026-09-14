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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций по итогам вторника уверенно вырос

Ведомости

По состоянию на 19:00 мск 14 сентября индекс МосБиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 3,48% и составил 2360,53. Индекс РТС вырос на 3,39% и составил 881,73.

Индекс резко ускорил рост после заявления президента США Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетике. Тяжеловесы рынка в итоге прибавили 3–5%, индекс поднимался до максимальной с 30 июня отметки.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 103,91 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • «Газпром» – 14,28 млрд руб. (цена 97,96 руб.)

  • «Лукойл» – 9,50 млрд руб. (цена 5525,50 руб.)

  • «Новатэк» – 9,12 млрд руб. (цена 1085,10 руб.)

  • Сбербанк АО – 6,21 млрд руб. (цена 288,75 руб.)

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