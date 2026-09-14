Российский рынок акций по итогам вторника уверенно вырос
По состоянию на 19:00 мск 14 сентября индекс МосБиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 3,48% и составил 2360,53. Индекс РТС вырос на 3,39% и составил 881,73.
Индекс резко ускорил рост после заявления президента США Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетике. Тяжеловесы рынка в итоге прибавили 3–5%, индекс поднимался до максимальной с 30 июня отметки.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Евротранс» – 25,10 руб. (+21,84%)
Ozon – 2691 руб. (+5,93%)
«Газпром» – 97,96 руб. (+5,72%)
«Новабев групп» – 260,80 руб. (+4,96%)
«Новатэк» – 1085,10 руб. (+4,93%)
В аутсайдерах торгов оказались:
ГК «Самолет» – 303,20 руб. (-8,07%)
«Полюс» – 993 руб. (-0,94%)
«Мосэнерго» – 1,49 руб. (-0,67%)
«Селигдар» – 36,42 руб. (-0,38%)
«Группа Астра» – 221,75 руб. (-0,32%)
Общий объем торгов составил 103,91 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали: