Акционеры «Яндекса» утвердили дивиденды за первое полугодие
Акционеры МКПАО «Яндекс» одобрили выплату дивидендов по итогам первого полугодия в размере 110 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Сумму выплаты одобрили менеджмент «Яндекса» и совет директоров. Дата закрытия реестра лиц, имеющих право на выплаты, установлена на 21 сентября.
По итогам полугодия выручка «Яндекса» выросла на 19%, достигнув 759 млрд руб. Рост на 41% показал скорректированный показатель EBITDA, который увеличился до 162 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль за II квартал достигла 48 млрд руб. Показатель компании вырос на 56% в сравнении с 2025 г.
За 2025 г. акционеры «Яндекса» также утверждали выплату дивидендов в размере 110 руб.
Выручка компании по МСФО за 2025 г. выросла на 32% в годовом выражении и достигла 1,44 трлн руб. Скорректированная EBITDA в прошлом году увеличилась на 49% и составила 280,8 млрд руб., рентабельность возросла на 2,3 п. п. до 19,5%. Скорректированная чистая прибыль продемонстрировала рост на 40% и достигла 141,4 млрд руб.