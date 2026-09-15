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Главная / Инвестиции /

Акции «Самолета» падают второй день подряд

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Акции ПАО «Самолет» за день подешевели почти на 9%. Стоимость падает второй день подряд.

По состоянию на 12:03 мск ценные бумаги «Самолета» торгуются по 283,4 руб., что на 8,82% меньше в сравнении с ценой закрытия предыдущего дня. Минимальная стоимость акций за день составила 282,4 руб.

24 августа «Ведомости» писали, что с начала года рекламные агентства подали к юрлицу «Самолета» – ООО «Самолет-недвижимость мск» – три иска о взыскании денежных средств в арбитражные суды Москвы и Московской области на более чем 1 млрд руб. Агентство 2R-Media – на 682,3 млн руб., Realweb – на 317,9 млн руб., ООО «Твига диджитал перформанс» (юрлицо рекламной группы Twiga) – на 52,6 млн руб. Иски могут быть связаны с временной задержкой выплат рекламным подрядчикам в связи с переходом группы в режим оптимизации затрат, не связанных с исполнением обязательств по строительству объектов.

25 августа в «Самолете» ответили, что по указанным материалам уже погашено 40% долга. Девелопер пообещал выполнить все финансовые обязательства перед партнерами.

В январе группа «Самолет» направила письмо в правительство с просьбой предоставить ей льготный кредит или «иной стабилизационный инструмент» в размере 50 млрд руб. В феврале правительство, проанализировав отчетность и результаты деятельности группы, подтвердило стабильность и устойчивость текущей бизнес-модели и установило, что в прямой субсидии компания не нуждается.

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