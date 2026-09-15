VK погасила текущий выпуск облигаций объемом 15 млрд рублей
«VK последовательно снижает долговую нагрузку и повышает эффективность управления финансированием», – заявила компания.
Выпуск разместили 21 сентября 2021 г. С учетом последнего купонного дохода общий размер выплат составил 15,59 млрд руб.
11 сентября VK сообщил, что планирует в рамках действующей программы разместить трехлетний выпуск облигаций на 5 млрд руб. во второй половине сентября. Для этого компания должна был погасить текущий выпуск. Эмитентом выступила дочерняя компания ООО «Мэйл.ру финанс».
II квартал VK завершила с чистой прибылью впервые с 2022 г. Она составила 328 млн руб. Аналитики связывают квартальную прибыль с продажей четверти «Точка банка». Выручка холдинга во II квартале 2026 г. выросла на 17% год к году до 43,5 млрд руб., а скорректированная EBITDA – на 41% до 7,6 млрд руб. Что касается полугодия, то VK зафиксировала чистый убыток в размере 3,85 млрд руб., хотя он сократился втрое по сравнению с 12,67 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности.