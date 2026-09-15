Минфин 16 сентября проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ
Минфин проведет 16 сентября аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 26252 и 26238. Об этом говорится на сайте ведомства.
Будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26252RMFS с датой погашения 12 октября 2033 г. и ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS с датой погашения 15 мая 2041 г. Облигации будут размещены в объеме остатков, которые доступны для размещения в указанном выпуске.
Ввод заявок на аукцион по размещению выпуска № 26252RMFS начнется в 12:00 мск, а завершится в 12:30 мск. В 14:00 произойдет ввод цены отсечения. С 14:30 до 15:00 мск будет осуществлен ввод заявок по размещению выпуска № 26238RMFS, а в 16:30 мск – ввод цены отсечения.
Заявки на аукцион можно будет подать через Мосбиржу» и Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам, которые будут заключены на аукционе, проведут на следующий день после его окончания.
2 сентября Минфин провел аукцион по ОФЗ-ПК на рекордные 1 трлн руб. Спрос инвесторов превысил сумму в 1,4 трлн руб., а выручка от размещения составила 938,87 млрд руб.
9 сентября Минфин также провел аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпусков 26218RMFS и 26230RMFS в объеме остатков, доступных для размещения. У выпуска 26218RMFS дата погашения указана 17 сентября 2031 г., а у 26230RMFS – 16 марта 2039 г.