Инвестпрограмма «Россетей» в 2026 году может составить около 1 трлн рублей
На 2026 г. прогнозируется увеличение инвестиционной программы ПАО «Россети» до 1 трлн руб., сообщил глава компании Андрей Рюмин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Его цитирует ТАСС.
По словам Рюмина, сумма приблизительно на треть превышает инвестпрограмму 2025 г. Объем ремонтной программы «Россетей» в 2026 г. вышел в 135 млрд руб., что на 12% выше год к году.
Глава компании напомнил, что за первое полугодие выручка «Россетей» составила 980 млрд руб. Показатель за 2026 г. может стать рекордным и превысить 2 трлн руб., отметил Рюмин.
Выручка «Россетей» за полгода по РСБУ составила 196,8 млрд руб., что на 12% больше год к году. Чистая прибыль вышла на 64,7 млрд руб. Разница с результатом за первое полугодие 2025 г. составила -19%. Заметно выросла статья «Прочие расходы» – в 2,7 раза до 54 млрд руб.
19 августа Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ПАО «Россети» рейтинг на уровне ESG‑2 (AA+) со «стабильным» прогнозом.