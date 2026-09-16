Т-банк технически готов запустить криптовалютный сервис

С 1 сентября 2026 г. вступил в силу закон о легализации криптовалют в России, который признает цифровые валюты имуществом и вводит общие требования к их обороту. Криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г. С 1 сентября 2027 г. они будут обязаны проверять счета покупателей. По новым правилам, неквалифицированные инвесторы смогут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты в пределах лимита 300 000 руб. в год.