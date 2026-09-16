Т-банк технически готов запустить криптовалютный сервис
Инфраструктура Т-банка готова к запуску криптовалютного сервиса в октябре при наличии подзаконных актов, сообщил вице-президент кредитной организации Дмитрий Панченко на форуме АКРА «Цифровые финансы».
«Мы ждем только вступления в силу подзаконных актов. Экосистема Т-банка технически готова предоставить своим клиентам все услуги и сервисы, связанные с криптовалютами, в своем банковском приложении», – сказал он.
Панченко напомнил, что годовой оборот фьючерсов на криптовалюты на Мосбирже составляет около 0,7 трлн руб. На «СПБ бирже» с запуска в апреле объем торгов неоактивами на индексы криптовалют составляет 1 трлн руб. Вице-президент также привел данные исследования платформы «ШАРД», согласно которым объем рынка криптовалют в России по итогам 2025 г. превысил 32 трлн руб. Кроме того, порядка 10–30 млн россиян хотя бы раз совершали операции с криптовалютами, 6 млн из них – клиенты Т-банка, заключил Панченко.
Ранее Мосбиржа сообщила, что с 22 сентября начнет торги расчетными однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на индексы криптовалют биткойна, эфира, соланы, рипла и трона. Инструмент будет доступен только квалифицированным инвесторам.
С 1 сентября 2026 г. вступил в силу закон о легализации криптовалют в России, который признает цифровые валюты имуществом и вводит общие требования к их обороту. Криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г. С 1 сентября 2027 г. они будут обязаны проверять счета покупателей. По новым правилам, неквалифицированные инвесторы смогут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты в пределах лимита 300 000 руб. в год.