В Мосбирже предупредили о рисках дела «Евротранса» для рынка облигаций и ЦФА

«Я не знаю, есть ли политическая воля, но я точно знаю, что если парламент не возьмет расследование этого кейса и на нем мы не отработаем то же самое, что в свое время отработал американский рынок, то с большой вероятностью мы и не вырастем на рынке ЦФА», – отметил он (цитата по Frank Media).