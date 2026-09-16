В Мосбирже предупредили о рисках дела «Евротранса» для рынка облигаций и ЦФА
Парламент должен расследовать дело ПАО «Евротранс», иначе выстроится очередь из желающих сделать так же и рынку облигаций и ЦФА придет конец. Так сказал председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов на форуме «Цифровые финансы – новая экономическая реальность».
«Я не знаю, есть ли политическая воля, но я точно знаю, что если парламент не возьмет расследование этого кейса и на нем мы не отработаем то же самое, что в свое время отработал американский рынок, то с большой вероятностью мы и не вырастем на рынке ЦФА», – отметил он (цитата по Frank Media).
По словам Швецова, у «Евротранса» были хороший рейтинг и «шикарные» независимые директора, начальники подразделений. Компания демонстрировала прекрасную отчетность и выплачивала регулярные дивиденды. Затем, сказал он, компания заняла десятки миллиардов рублей и «ушла в тень», перестала платить и не давала никакой информации.
8 сентября суд арестовал председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова. На следующий стало известно об аресте гендиректора «Евротранса» Олега Алексеенкова. Мещанский районный суд Москвы также отправил под стражу заместителей председателя совета директоров Сергея Алексеенкова, гендиректора компании «Трасса ГСМ», и Николая Дорошенко. Они проходят по уголовному делу о хищении моторного топлива, предназначенного для МВД.
До арестов стало известно, что «Евротранс» ушел в фактический дефолт по всем выпускам биржевых и «зеленых» бондов. Пропуски платежей по купонам компания объяснила кризисом на топливном рынке в России, а потому нехваткой денежных средств из-за неравномерного поступления выручки. При этом первые финансовые проблемы у компании были замечены в марте этого года.