Российский рынок акций завершил день уверенным снижением
По состоянию на 19:00 мск 16 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,03% и составил 2289,73. Индекс РТС снизился на 1,95% и составил 856,94.
Рынок ускорил снижение в середине дня после оценок заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым перспектив политико-дипломатического решения конфликта на Украине.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«М.Видео» – 45,25 руб. (+2,26%)
Ozon – 2721 руб. (+1,53%)
Банк «Санкт-Петербург» АО – 252,98 руб. (+0,22%)
ПИК – 536,10 руб. (+0,04%)
«Фосагро» – 5320 руб. (+0,02%)
В аутсайдерах торгов оказались:
МТС – 186,20 руб. (-6,88%)
«Евротранс» – 21,45 руб. (-6,54%)
VK – 112,10 руб. (-5,76%)
ГК «Самолет» – 256 руб. (-5,13%)
«Русгидро» – 0,37 руб. (-4,22%)
Общий объем торгов составил 83,97 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали: