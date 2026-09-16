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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций завершил день уверенным снижением

Ведомости

По состоянию на 19:00 мск 16 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,03% и составил 2289,73. Индекс РТС снизился на 1,95% и составил 856,94.

Рынок ускорил снижение в середине дня после оценок заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым перспектив политико-дипломатического решения конфликта на Украине.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 83,97 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • «Газпром» – 9,52 млрд руб. (цена 94,04 руб.)

  • ГК «Самолет» – 9,36 млрд руб. (цена 256 руб.)

  • Сбербанк АО – 8,29 млрд руб. (цена 280,07 руб.)

  • «Роснефть» – 7,09 млрд руб. (цена 359,75 руб.)

  • МТС – 6,93 млрд руб. (цена 186,20 руб.)

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