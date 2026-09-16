Что рассказал Рябков о перспективах конца конфликта с Украиной и диалоге с США

Рябков заявил, что перспектива политико-дипломатического решения конфликта на Украине сегодня не стала ближе, чем она была несколько месяцев назад. Он отметил, что сегодня главный вопрос заключается в том, получится ли у тех сил, которые выступают за политико-дипломатическое решение конфликта на Украине, «найти пути, как сдвинуть в этом направлении европейскую партию конфликта», которая влияет на решения украинской стороны.