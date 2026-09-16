Что рассказал Рябков о перспективах конца конфликта с Украиной и диалоге с США

Что рассказал Рябков о перспективах конца конфликта с Украиной и диалоге с СШАЗамглавы МИД РФ сделал заявления по итогам саммита БРИКС в Москве
- О переговорах с Украиной
- О развитии БРИКС
- О миллитаризации космоса
- О диалоге с США по стратегической стабильности
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел брифинг по итогам саммита БРИКС, который проходил 12–13 сентября в Нью-Дели. В ходе брифинга Рябков рассказал о размещении оружия в космосе, о диалоге с США по стратегической стабильности, а также затронул тему энергетического перемирия с Украиной.
«Ведомости» собрали главные заявления замглавы МИД РФ по итогам саммита БРИКС.
О переговорах с Украиной
Рябков заявил, что перспектива политико-дипломатического решения конфликта на Украине сегодня не стала ближе, чем она была несколько месяцев назад. Он отметил, что сегодня главный вопрос заключается в том, получится ли у тех сил, которые выступают за политико-дипломатическое решение конфликта на Украине, «найти пути, как сдвинуть в этом направлении европейскую партию конфликта», которая влияет на решения украинской стороны.
Замглавы МИДа назвал весьма предметным разговор на саммите БРИКС по Украине. «Владимир Владимирович Путин дал все надлежащие оценки происходящему и той позиции, которую мы отстаиваем и политически, и непосредственно на поле боя», – сказал он.
О развитии БРИКС
Рябков сказал, что пока преждевременно говорить о превращении БРИКС в полноформатную международную организацию. По его словам, тематика институционального укрепления БРИКС остается широко обсуждаемым вопросом. Дипломат отметил, что по некоторым направлениям сложились структуры, обеспечивающие должную преемственность.
Замминистра иностранных дел сообщил, что страны БРИКС подтвердили нацеленность на дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах. Он отметил, что государства объединения условились продолжить совместную работу над проектами трансграничной платежной инициативы, расчетно-депозитарной инфраструктуры, перестраховочной компании, зерновой биржи БРИКС и новой инвестиционной платформы.
Рябков отметил, что контакты России с США по Украине продолжаются и будут продолжены.
Он заявил, что российская сторона серьезно восприняла заявления президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии на Украине. «Мы обращаем внимание, в очередной раз, что заявления зачастую не подкрепляются практическими делами и реальными действиями и эволюцией подходов другой стороны в целом», – сказал Рябков.
О милитаризации космоса
Он отметил, что Россия считает, что время не упущено для того, чтобы создать условия, которые позволят исключить гонку вооружений в космического пространстве. По словам Рябкова, Россия давно выступает в пользу заключения юридически обязывающего инструмента, который предотвращал бы появление оружия в космосе.
О диалоге с США по стратегической стабильности
Рябков заявил, что США отдельно не уведомляли Россию о размещении оружия в космосе. Он уточнил, что речь идет только о заявлении министра ВВС США Троя Менка, который сказал, что Соединенные Штаты обладают орбитальными вооружениями для контроля космического пространства. «Для нас это не новость, все это отслеживается, все это фиксируется, соответствующие выводы делаются», – подчеркнул замглавы МИДа.
Замглавы российского МИДа сказал, что диалога между Россией и США по стратегической стабильности нет, его возобновление зависит от того, признают ли в Вашингтоне необходимость улучшать отношения с РФ.
Отдельно он сообщил, что сегодня нет никаких предпосылок для рассмотрения вопроса о возобновлении диалога с США по стратегической стабильности. Рябков уточнил, что вопрос может быть рассмотрен при условии, если от Вашингтона «последуют реальные шаги, позволяющие начать выправление наших отношений».