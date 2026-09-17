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Главная / Инвестиции /

Облигации «Самолета» снижаются на фоне новостей о реструктуризации долга

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Цены всех выпусков облигаций группы компаний «Самолет» снизились на фоне новостей, что Сбербанк может получить в управление часть компании. Больше всего сообщение отразилось на серии 002P-03, которая в моменте потеряла 11,6% в стоимости.

По состоянию на 17:14 мск выпуск торгуется по 81,95% от номинала, что на 8,34 п. п. ниже закрытия предыдущего дня. Дата погашения серии – 4 марта 2031 г.

Акции «Самолета» за день выросли на 5,18%. Они торгуются по 268 руб.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке недвижимости сообщил, что «Сбер» может поручить одной из своих структур управление частью бизнеса группы «Самолет». Скорее всего, банк получит контроль над кредитуемыми проектами. По словам одного из источников, это возможно в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором, условия пока обсуждаются. 

Чистая прибыль «Самолета» за первое полугодие 2026 г. по РСБУ составила 148,54 млн руб. Это почти в восемь раз меньше результата за аналогичный период 2025 г. Выручка составила 8,56 млрд руб., увеличившись на 31,2% г/г. Выросла прибыль от продаж – до 8,39 млрд руб. (+36,1%).

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