Облигации «Самолета» снижаются на фоне новостей о реструктуризации долга

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке недвижимости сообщил, что «Сбер» может поручить одной из своих структур управление частью бизнеса группы «Самолет». Скорее всего, банк получит контроль над кредитуемыми проектами. По словам одного из источников, это возможно в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором, условия пока обсуждаются.