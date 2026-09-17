Банк России немного повысил курс доллара
Банк России установил официальный курс доллара на 18 сентября в размере 84,51 руб. Регулятор поднял его на 0,34 руб.
Евро подорожал на 0,37 руб. и составил 97,45 руб. Курс юаня вырос на 0,03 руб. – до 12,58 руб.
Официальный курс доллара на 17 сентября составляет 84,17 руб., евро – 97,13 руб., юаня – 12,55 руб.
15 сентября ЦБ в комментарии «Денежно кредитные условия и трансмиссия ДКП» сообщил, что основным фактором ослабления рубля в августе стало прекращение продаж валюты на фоне снижения цен на российскую нефть. Дополнительное давление на курс оказывал спрос со стороны отдельных участников рынка. В обычное время они являются нетто-продавцами валюты, отметил ЦБ.
Рубль с начала года демонстрировал высокую волатильность, перейдя к устойчивому ослаблению с середины июня. В августе курс продолжил ощутимо снижаться. По данным ЦБ, за месяц он опустился с 79,5 руб. до 85,6 руб. на 29 августа (последний рабочий день месяца).