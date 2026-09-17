Банк России немного повысил курс доллара

Рубль с начала года демонстрировал высокую волатильность, перейдя к устойчивому ослаблению с середины июня. В августе курс продолжил ощутимо снижаться. По данным ЦБ, за месяц он опустился с 79,5 руб. до 85,6 руб. на 29 августа (последний рабочий день месяца).