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Главная / Инвестиции /

ЦБ изучает дефолт «Евротранса» на признаки инсайда и манипулирования

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России изучает случай дефолта ПАО «Евротранс». Регулятор проверит его на признаки манипулирования и инсайда, сообщил зампред ЦБ Михаил Мамута.

«Ту работу, которую Банк России должен делать в рамках своих полномочий, мы делаем», – подчеркнул он.

Регулятор, по его словам, готовит ряд предложений по повышению прозрачности рынка и улучшению информированности инвесторов. Они коснутся правил листинга, институтов представителей владельцев облигаций и независимых директоров, перечислил Мамута.

16 сентября председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что дело «Евротранса» должен расследовать парламент. В противном случае могут появиться подражатели, а рынку облигаций и ЦФА придет конец.

8 и 9 сентября суд заключил под стражу гендиректора «Евротранса» Олега Алексеенкова, председателя совета директоров Игоря Мартышова а также двух зампредседателя совета директоров Сергея Алексеенкова, гендиректора компании «Трасса ГСМ», и Николая Дорошенко. 7 сентября арестовали трех топ-менеджеров компании. Все они проходят по делу о краже моторного топлива, принадлежащего МВД России.

До арестов стало известно, что «Евротранс» ушел в фактический дефолт по всем выпускам биржевых и «зеленых» бондов. Пропуски платежей по купонам компания объяснила кризисом на топливном рынке в России, а потому нехваткой денежных средств из-за неравномерного поступления выручки. При этом первые финансовые проблемы у компании были замечены в марте этого года.

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