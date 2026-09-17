ЦБ изучает дефолт «Евротранса» на признаки инсайда и манипулирования

До арестов стало известно, что «Евротранс» ушел в фактический дефолт по всем выпускам биржевых и «зеленых» бондов. Пропуски платежей по купонам компания объяснила кризисом на топливном рынке в России, а потому нехваткой денежных средств из-за неравномерного поступления выручки. При этом первые финансовые проблемы у компании были замечены в марте этого года.