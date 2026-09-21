АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Новатэка» на уровне AAA(RU)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Новатэк» и выпуски облигаций компании на уровне AAA(RU), прогноз «стабильный». Об этом сообщает само агентство.
Рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией компании, очень высокими оценками бизнеса, рентабельности и ликвидности, сильными оценками корпоративного управления, низкой долговой нагрузкой и высокой оценкой обслуживания долга, указали эксперты АКРА.
К понижению рейтинга могут привести существенное изменение налоговой нагрузки отрасли, значительное ограничение экспортных возможностей из-за санкций. Пока агентство отметило, что «стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.
Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам первого полугодия 2026 г. составила 218,6 млрд руб., что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации выросла на 3,9% и достигла 836,3 млрд руб. При этом нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий снизилась на 8,8% до 430,4 млрд руб.
Чистый денежный поток от операционной деятельности за шесть месяцев составил 172,2 млрд руб., сократившись на 12% в годовом выражении. Расходы на капитальные вложения, напротив, увеличились на 20% в сравнении с показателем первого полугодия 2025 г. – до 91,7 млрд руб.
По итогам 2025 г. чистая прибыль «Новатэка» по МСФО составила 186 млрд руб., снизившись почти в два раза по сравнению с 2024 г., когда показатель достигал 500,2 млрд руб. Выручка компании от реализации снизилась на 6,5% до 1,446 трлн руб., а нормализованная EBITDA – на 14,7% до 859 млрд руб. В то же время чистый денежный поток от операционной деятельности вырос на 40,9% до 503 млрд руб., а капитальные вложения сократились на 22,1% до 150 млрд руб.