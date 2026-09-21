ЕЦБ подключил блокчейн к финансовым рынкам
Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустил блокчейн-платформу Pontes, следует из сообщения регулятора. Сервис позволит проводить расчеты по оптовым сделкам с токенизированными активами в деньгах центробанка.
Pontes стала первой инициативой стратегической программы Евросистемы по развитию ЕЦБ токенизированных финансов. Токенизация – выпуск актива или представление прав на него в виде цифрового токена.
«Для финансовых рынков эта технология потенциально может ускорить и повысить эффективность транзакций за счет объединения нескольких этапов жизненного цикла актива – от выпуска и торговли до расчетов, хранения и обслуживания», – говорится в релизе.
На начальном этапе Pontes предложит базовый набор услуг, который будет расширяться. Полная реализация возможностей блокчейна ожидается к 2028 г.
С 1 сентября физлица, индивидуальные предприниматели и компании в России получили право проводить внешнеэкономические сделки с криптовалютой. Для «квалов» ограничений по ассортименту криптовалют нет, за исключением возможного запрета на анонимные монеты, который может ввести ЦБ.
Неквалифицированным инвесторам внутри страны будут доступны только монеты, попадающие под критерии регулятора. На сегодняшний день это биткойн, Ethereum и Tether USDT. Это монеты с максимальной капитализацией и средним дневным объемом торгов от 1 трлн руб.
Закон прямо запрещает обмен криптовалюты на ценные бумаги. Оплата товаров и услуг за рубежом квалифицируется как внешнеэкономическая деятельность и разрешена. Платежи в цифровой валюте внутри страны по-прежнему запрещены.