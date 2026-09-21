ЕЦБ подключил блокчейн к финансовым рынкам

С 1 сентября физлица, индивидуальные предприниматели и компании в России получили право проводить внешнеэкономические сделки с криптовалютой. Для «квалов» ограничений по ассортименту криптовалют нет, за исключением возможного запрета на анонимные монеты, который может ввести ЦБ.