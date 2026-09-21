Капитализация разработчика чипов AMD впервые превысила $1 трлн
Капитализация американского производителя чипов Advanced Micro Devices (AMD) впервые превысила $1 трлн, передает Reuters.
AMD стала четвертым американским производителем микросхем, чья рыночная капитализация превысила эту отметку. Компания оказалась в одном списке с Nvidia, Broadcom и Micron. Причем Nvidia является самой дорогой компанией в мире – ее рыночная стоимость превышает $5 трлн.
Reuters пишет, что в последние месяцы энтузиазм в отношении производителей микросхем «поутих». На это повлияли анализ расходов крупных компаний на ИИ, рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а также ожидания сохранения высоких процентных ставок центробанками.
«Но теперь инвесторы считают, что ИИ – единственная область, которая может сработать в условиях экономического спада, вызванного действиями Федеральной резервной системы. AMD является тому примером», – заявил в комментарии агентству председатель совета директоров Great Hill Capital Томас Хейс.
В июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Google активизировала усилия по продвижению собственных чипов для искусственного интеллекта и пытается составить конкуренцию компании Nvidia на этом рынке.