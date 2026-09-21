Капитализация разработчика чипов AMD впервые превысила $1 трлн

Reuters пишет, что в последние месяцы энтузиазм в отношении производителей микросхем «поутих». На это повлияли анализ расходов крупных компаний на ИИ, рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а также ожидания сохранения высоких процентных ставок центробанками.