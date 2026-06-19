WSJ: Google намерена потеснить Nvidia на рынке ИИ-чипов
Компания Google активизировала усилия по продвижению собственных чипов для искусственного интеллекта (ИИ) и пытается составить конкуренцию компании Nvidia на этом рынке. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Google использует финансовые инструменты, которые ранее помогли Nvidia укрепить доминирование на рынке. В частности, компания предоставила гарантию на $3,2 млрд для проекта дата-центра Lake Mariner в штате Нью-Йорк, вычислительные мощности которого планирует арендовать разработчик ИИ Anthropic.
До недавнего времени Nvidia практически полностью контролировала рынок чипов для искусственного интеллекта благодаря своим графическим процессорам (GPU), используемым для обучения и работы ИИ-моделей. Однако дефицит вычислительных мощностей и стремительный рост спроса на них открыли возможности для конкурентов. В мае Google объявила о планах впервые продавать свои процессоры TPU напрямую клиентам, а также представила специализированный чип для задач инференса – обработки пользовательских запросов в ИИ-системах.
По данным газеты, одним из клиентов TPU стала Citadel Securities. В компании заявили, что использование чипов Google позволяет выполнять отдельные вычислительные задачи до четырех раз быстрее и примерно на 30% дешевле.
В Nvidia скептически оценивают перспективы конкурентов. Глава компании Дженсен Хуанг ранее заявлял, что рыночный охват Nvidia значительно превосходит возможности производителей специализированных чипов, а крупнейшим внешним пользователем TPU Google остается Anthropic. По информации WSJ, некоторые облачные провайдеры опасаются сокращать закупки оборудования Nvidia, опасаясь потерять доступ к новым поставкам чипов компании.
Google, в свою очередь, намерена нарастить инвестиции в развитие ИИ-инфраструктуры. В июне компания сообщила о планах привлечь $85 млрд капитала, часть которого будет направлена на развитие вычислительных мощностей для ИИ.
9 июня Bloomberg писал, что Китай планирует направить около 2 трлн юаней ($295 млрд) в течение пяти лет на строительство центров обработки данных по всей стране. Госкомпании China Mobile и China Telecom будут управлять основной частью центров обработки данных и обеспечивать их связь. По данным издания, планируется на 80% полагаться на местных поставщиков, в том числе Huawei Technologies, в вопросах таких технологий, как чипы для искусственного интеллекта. Предполагается, что это решение «вытеснит» Nvidia и Advanced Micro Devices.