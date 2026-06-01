CNY Бирж.10,583+0,92%UTAR10+1,52%CHKZ16 500+2,17%IMOEX2 581,86+0,63%RTSI1 145,19+0,63%RGBI118,64-0,18%RGBITR781,56-0,07%
Nvidia выйдет на рынок ноутбуков с Windows

Компания Nvidia выходит на рынок персональных компьютеров с чипом, который призван ослабить доминирование Intel в этой области и модернизировать устройства для эпохи ИИ. С осени 2026 г. суперчип Nvidia RTX Spark будет применяться в ноутбуках и настольных компьютерах ведущих производителей, включая Dell Technologies и Lenovo Group, пишет Bloomberg со ссылкой на гендиректора Дженсена Хуанга.

Продукт является комбинацией микропроцессора и графического чипа, разработанной при участии тайваньской MediaTek. Он будет работать под управлением операционной системы Microsoft Corp. Windows для Arm.

13 мая Reuters со ссылкой на источник писало, что президент США Дональд Трамп, отправившись в Китай для торговых переговоров, взял с собой генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. По словам собеседника агентства, Трамп попросил Хуанга присоединиться к поездке в последний момент.

26 мая «Ведомости» писали со ссылкой на результаты торгов, что капитализация американского производителя чипов памяти Micron Technology впервые превысила $1 трлн. Акции компании в тот день в ходе сессии поднимались более чем на 18% до $891 за бумагу.

