Nvidia выйдет на рынок ноутбуков с Windows

Компания Nvidia выходит на рынок персональных компьютеров с чипом, который призван ослабить доминирование Intel в этой области и модернизировать устройства для эпохи ИИ. С осени 2026 г. суперчип Nvidia RTX Spark будет применяться в ноутбуках и настольных компьютерах ведущих производителей, включая Dell Technologies и Lenovo Group, пишет Bloomberg со ссылкой на гендиректора Дженсена Хуанга.